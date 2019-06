Landella bis: ecco il nuovo Consiglio comunale di Foggia

Con la vittoria di Franco Landella prende forma il nuovo Consiglio comunale di Foggia. Ad oggi, 10 giugno 2019, come anticipato già due settimane fa su queste colonne, l'assise comunale è così composto, 20 consiglieri comunali di maggioranza e dodici di minoranza.

Sei di Forza Italia: Leonardo Iaccarino, Bruno Longo, Dario Iacovangelo, Consalvo Di Pasqua, Pasquale Rignanese e Raffaele Di Mauro, uno in meno per la Lega con Massimiliano Di Fonso, Alfonso Fiore, Salvatore De Martino, Liliana Iadarola e Concetta Soragnese. Tre per Destinazione Comune con Francesco Morese, Lucio Ventura e Anna Paola Giuliani e altrettanti per i Fratelli d’Italia con Luigi Fusco, Erminia Roberto e Ciccio D’Emilio. Due alla civica 'Foggia Vince' con Danilo Maffei e Paolo Citro. Un seggio all’Udc con Antonio Capotosto.

In Consiglio comunale anche tre consiglieri del Movimento 5 Stelle: Giovanni Quarato, Giuseppe Fatigato e Michele Norillo. E nove della coalizione di centrosinistra con Pippo Cavaliere, tre al Partito Democratico con Lia Azzarone, Michele De Vito e Alfonso De Pellegrino. Due a La Città dei Diritti con Giulio Scapato e Anna Rita Palmieri, uno ciascuno a Senso Civico, Foggia Civica e Foggia Popolare e quindi Leonardo Di Gioia, Rosario Cusmai e Sergio Clemente.