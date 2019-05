250mila euro per via Trinitapoli, al via i lavori. Attacco a Landella: "Pezza al fotofinish per evitare figuracce"

"Apprendiamo con stupore che il Sindaco Landella si è svegliato dal torpore dopo cinque anni. Infatti, con un provvedimento al '90° minuto', ha messo una pezza a colori per salvarsi dal collezionare una ulteriore figuraccia. Ci sono voluti anni di battaglie condotte dal consigliere comunale uscente Luigi Buonarota e vari ammonimenti da parte delle Istituzioni preposte alla tutela dell'incolumità delle persone per ridestare dal sonno il Sindaco che, evidentemente, si ricorda del ruolo che riveste solo quando è accerchiato da chi fa politica con amore e nell'interesse della collettività. L'impegno di spesa di più di 250 mila euro che la determina dirigenziale del 14 maggio 2019 stanzia per gli interventi in via Trinitapoli e in via Mazzini del 14 maggio 2019, è la plastica dimostrazione della nostra perseveranza nel condurre battaglie a tutela dei cittadini. Ci auguriamo che agli atti amministrativi seguano fatti concreti a tutela dell'incolumità e del decoro di tanti foggiani interessati quotidianamente dal percorrere via Trinitapoli o che da tempo attendono la realizzazione di aree a parcheggio in via Mazzini". Così il candidato di 'Foggia Civica' alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, Rosario Cusmai.