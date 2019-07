Fiducia all'assessore Lioia, Landella la riconferma all'Istruzione: "Viva Foggia!"

Claudia Lioia, riconferma assessore all'Istruzione dal sindaco Landella, si dice emozionata e carica di entusiasmo

Ho iniziato questa esperienza quattro anni fa con l’incertezza di riuscire a ricambiare la fiducia riposta in me. Una sfida vinta grazie al contributo di tutti, colleghi di giunta, consiglieri, dirigenti, funzionari, e dipendenti comunali. Da tutti ho imparato qualcosa e sono sinceramente grata a tutti. La riconferma nell’incarico è una grande emozione che rafforza il mio entusiasmo e la mia voglia di far bene. Il mio sincero grazie al Sindaco, Franco Landella, la cui fiducia è stata ed è la più grande gratificazione. Buon lavoro al nuovo consiglio e a tutti i colleghi della Giunta. Viva Foggia!