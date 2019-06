Landella tira fuori la carta Fausto Leali (per la città): chiusura della campagna elettorale all'isola pedonale

Venerdì 7 giugno, dalle 19.30, Franco Landella chiuderà la campagna elettorale con un ospite speciale: Fausto Leali (per la città). Il comizio di chiusura si svolgerà in Corso Vittorio Emanuele II. L'annuncio su Facebook da parte del candidato sindaco del centrodestra. Fausto Leali si esibì in città nell'agosto 2014, primo anno di Landella da sindaco. La moglie, Germana Schena, è stata candidata in Forza Italia.