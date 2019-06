Foggia decide: giovedì 6 giugno confronto in diretta Facebook tra Landella e Cavaliere

Domenica 9 giugno oltre 120mila foggiani saranno chiamati a scegliere la guida del capoluogo dauno per i prossimi cinque anni, tra Franco Landella e Pippo Cavaliere.

In vista del secondo turno di ballottaggio, FoggiaToday, quotidiano d'informazione on line di Foggia e provincia, organizza 'Foggia decide', un confronto tra i due candidati sindaco che verrà trasmesso in diretta Facebook alle 17.15 di giovedì 6 giugno 2019 (e anche sul sito www.foggiatoday.it).

Per la prima volta nella storia dell'informazione on line della città capoluogo, due candidati sindaco si confrontano in diretta, sul social network per eccellenza, attraverso la fan page di FoggiaToday, che oggi conta 185mila utenti.

Ad aprire il dibattito, condotto dalla giornalista Giovanna Greco, sarà il direttore responsabile Massimiliano Nardella. Interverranno anche i giornalisti Maria Grazia Frisaldi e Alessandro Tosques. La parte tecnica sarà affidata a Roberto D'Agostino.