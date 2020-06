Il centrodestra ha deciso i candidati alle Regionali. Casanova e la Lega sono pronti: "Vinciamo e liberiamo il Sud"

Massimo Casanova, europarlamentare della Lega eletto nel Sud Italia, suono la carica in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. A poche ore dall'ufficializzazione dei candidati del centrodestra Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana e Raffaele Fitto per la Puglia, il braccio destro di Matteo Salvini raccoglie la sfida soprattutto al Sud Italia e nelle regioni governate da Vincenzo De Luca e Michele Emiliano.

Il commento di Massimo Casanova (Lega)

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. Come Lega al Sud abbiamo lottato per il rinnovamento, facendoci rappresentanti delle ragioni e della passione di tanti uomini e donne che vogliono riprogettare un futuro migliore dopo i disastri e fallimenti targati centrosinistra. Una battaglia che abbiamo portato avanti con lealtà, trasparenza e voglia di cambiare le cose, salvaguardando l'unità, che resta valore imprescindibile.

In ragione di ciò eravamo consapevoli del fatto che stare in una coalizione implica la necessità di raggiungere punti di equilibrio. Sono lieto pertanto di annunciare che la Lega moltiplicherà e rafforzerà il suo coinvolgimento ed impegno nel Mezzogiorno d’Italia, dove si appresta a mettere a disposizione della coalizione idee, modalità di amministrare, uomini e donne capaci e appassionati, per riammagliare sempre più il Paese nel nome del buongoverno.

Non solo, perché i partiti tutti si sono impegnati a prestare grande attenzione al momento della compilazione delle liste a tutti i livelli: saranno di qualità sotto ogni aspetto. Nelle prossime ore chiamerò ed incontrerò i candidati individuati al Sud, terra che mi onoro di rappresentare istituzionalmente e politicamente, per cominciare sin da subito a lavorare per i programmi di Governo nei quali la Lega avrà ruolo e peso importanti, avendo già ampiamente dimostrato di saper ben fare laddove sta amministrando.

E ora andiamo a vincere e a liberare il Sud”.