Comunali a Lucera, Italia Viva in campo con una propria lista: "In prima linea per ridare a questa città stabilità politica"

Italia Viva sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Lucera in programma a settembre dopo le dimissioni del sindaco in carica Antonio Tutolo. È quanto emerso dal confronto tra i rappresentanti dei Comitati di Italia Viva della città federiciana. Il partito di Matteo Renzi si presenterà alla competizione elettorale con una propria lista, che verrà resa nota nei prossimi giorni.

“Abbiamo deciso di correre con una nostra lista perché pensiamo che Lucera abbia bisogno di rappresentanti in grado di assicurare alla città scelte strategiche per il suo sviluppo – spiegano Rosa Cicolella e Aldo Ragni, coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia -. Lucera è una città straordinaria, con un patrimonio storico-culturale da fare invidia. I cittadini meritano dunque di essere governati da chi ha idee e programmi chiari per il futuro. In questi giorni incontreremo le forze politiche per individuare le proposte migliori per la città”.

La fase di confronti e incontri finalizzata alla costruzione di una coalizione coerente con gli obiettivi di Italia Viva sarà coordinata da una delegazione dei Comitati composta da Lello Fortunato e Franco Forte. “Riteniamo centrale il momento del confronto, soprattutto in un momento delicato come questo, dove i lucerini non hanno più il loro primo cittadino – aggiungono Cicolella e Ragni -. Abbiamo avuto modo di raccogliere le delusioni di molta gente in questi giorni, Italia Viva sarà in prima linea per ridare a questa città stabilità politica, con un programma concreto di crescita economica e sociale, e il ruolo che merita non solo in Capitanata, ma nel resto della Regione Puglia”.