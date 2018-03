23.511 foggiani hanno votato Lega, ma non basterebbero a Splendido: fuori per una manciata di voti

Per uno 0,22% l’avv. Joseph Splendido, candidato capolista nel collegio plurinominale Puglia 4, non andrebbe alla Camera. E’ il coordinatore regionale del partito Rossano Sasso a staccare il pass per Roma. A meno che in Puglia non scattino due seggi. Una manciata di voti avrebbe pertanto determinato la sconfitta, nonostante la marea di voti, del consigliere comunale e provinciale, la cui candidatura ha indubbiamente trainato il partito in Capitanata. Più dell’8,5% nel capoluogo dauno e 6349 preferenze, a fronte di 23511 consensi (esclusi Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) nel resto della provincia.

Un risultato che non sorprende, ma pur sempre sorprendente per le note fuoriuscite infelici del leader leghista di qualche anno fa contro i meridionali e il Mezzogiorno d’Italia. Acqua passata per quasi 135mila pugliesi, circa il 6,19%, che hanno votato Lega. A FoggiaToday, per adesso Splendido non si sbilancia e attende dati certi. Resta la prestazione, importante, per ora.

I voti della Lega comune per comune

7395 collegio uninominale 14 San Severo (7,20%)

Accadia: 44 (3,47%), Alberona: 47 (9,67%), Anzano di Puglia: 23 (3,67%), Apricena: 432 (6,33%), Biccari: 90 (6,31%), Bovino 122 (7,55%), Carlantino: 17 (3,44%), Casalnuovo Monterotaro: 48 (6,73%), Casalvecchio di Puglia 60 (6,46%), Castelluccio Valmaggiore: 32 (4,65), Castelnuovo della Daunia: 30 (4.10%), Celenza Valfortore: 113 (13,88%), Celle di San Vito: 11 (12,94), Chieuti: 57 (6,20%), Deliceto: 104 (5,09%), Faeto: 22 (7,69%), Lesina: 352 (12,03%), Lucera 1146 (7,17%), Monteleone di Puglia: 29 (4,53%), Motta Montecorvino: 38 (10,52%), Orsara di Puglia: 86 (5,47%), Panni: 8 (1,53%), Pietramontecorvino: 88 (5,94%), Poggio Imperiale: 114 (8,94%), Rignano Garganico: 49 (4,71%), Roseto Valfortore: 58 (16,52%), San Marco la Catola: 38 (7,86%), San Paolo di Civitate: 187 (6,82%), San Severo: 1650 (6,25%), Sant’Agata di Puglia: 90 (9,24%), Serracapriola: 268 (13,48%), Torremaggiore: 715 (8,66%), Troia: 242 (6,46%), Volturara Appula: 12 (6%), Volturino: 83 (9,91%).

7763 voti alla Lega nel collegio uninominale 15 Cerignola (6,73%)

Ascoli Satriano: 223 (7,01%), Candela: 53 (3,54%), Carapelle: 345 (10,68%), Carpino: 117 (6,23%), Castelluccio dei Sauri: 98 (9,41%), Cerignola: 1791(7,42%), Isole Tremiti: 24(13,63%), Manfredonia: 1855 (6,34%), Margherita di Savoia: 383 (6,29%), Mattinata: 196 (3,36%), Monte Sant’Angelo: 250 (4,25%), Ordona: 118 (8,33%), Orta Nova: 626 (7,27%), Rocchetta Sant’Antonio: 56 (5,35%), San Ferdinando di Puglia: 501 (7,37%), Stornara: 183 (7,09%), Stornarella: 178 (6,65%), Trinitapoli: 392 (5,45%), Zapponeta: 135 (8,45%)

9629 voti alla Lega nel collegio uninominale 16 Foggia (8,05%)

Cagnano Varano: 215 (6.83%), Foggia: 6.349 (8.59%), Ischitella: 209 (10.28%), Peschici: 201 (9,17%), Rodi Garganico 176 (9,73%), San Giovanni Rotondo 970 (7,09%), San Marco in Lamis 356 (5,28%), Vico del Gargano 437 (12,37%), Vieste 387 (6,43%)