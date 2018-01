Il Popolo della Famiglia lancia la sfida “sui valori non negoziabili”

Il Popolo della Famiglia di Puglia, i comitati, i circoli, le centinaia di famiglie e singoli simpatizzanti da Foggia a Monopoli, da Caprarica di Lecce a Ortanova, da Modugno ad Acquaviva hanno dato una prova di grande capacità organizzativa raccogliendo ben 2.500 firme utili alla presentazione delle liste di candidatura alle prossime elezioni politiche alla Camera dei Deputati ed altrettante al Senato della Repubblica. In entrambi i casi, la raccolta firme è andata ben oltre il doppio del limite necessario per essere presenti in tutti i collegi di Puglia.

Il simbolo del Popolo della Famiglia sarà così presente su tutte le schede elettorali alle prossime elezioni politiche del 4 Marzo.

La sfida è così finalmente lanciata da quelle madri, da quei padri e da quei figli che presero parte fisicamente e spiritualmente ai Family Day del 2015 e del 2016 a difesa dei valori cosiddetti non negoziabili, ovvero delle esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, che riguardano il bene integrale della persona; tali esigenze sono quelle che emergono nelle leggi civili in materia di aborto e di eutanasia, quelle che riguardano la tutela e la promozione della Famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso, unione naturale da proteggere nella sua unità e stabilità; quelle esigenze che, tra le altre, garantiscono la libertà di educazione ai genitori per i propri figli.

“Noi siamo convinti della profonda bontà di quanto più volte espresso da San Giovanni Paolo II, che affermava che la Famiglia è cellula primaria della società, struttura portante della civiltà e della vita di una nazione”, queste le parole di Enzo Fortunato, Presidente del Circolo di Modugno e Responsabile Regionale, che poi così continua “Sarà nostro dovere di buoni amministratori pubblici ritenere la Famiglia naturale quale "prisma", figura poliedrica, attraverso cui leggere e risolvere tutti i problemi sociali e su cui ricostruire la comunità ed in particolare la società pugliese, devastata dai molti anni di relativismo etico e morale dei governi di Vendola ed Emiliano.”

Oggi però, il Popolo della Famiglia si ferma per dire grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto anche spiritualmente in questa prima importantissima parte della sfida per la partecipazione alla prossime elezioni politiche e per presentare i propri coraggiosi candidati, persone comuni, madri e padri di famiglia, che si sono volute cimentare in una sfida che mai avrebbero pensato di intraprendere se non per la grande motivazione di avere una missione da compiere a difesa dei propri figli e dei figli di tutti gli italiani; eccoli qui di seguito:

CAMERA DEI DEPUTATI LISTA PLURINOMINALE Residenza COLLEGIO UNINOMINALE Residenza Puglia - 01 Gianfranco Amato Varese Puglia 01 Vito Pietro Loporcaro Bari Angela Fortunato Modugno Puglia 02 Angela Fortunato Modugno Vito Pietro Loporcaro Bari Puglia 03 Nicola Francesco Quatela Bisceglie Ilenia Fanizzi Monopoli Puglia 05 Angelo D’Ingeo Bari Puglia - 02 Maria Luisa de Carlo Castri di Lecce Puglia 07 Carlo Barbano Lecce Carlo Barbano Lecce Puglia 08 Maria Luisa de Carlo Castri di Lecce Annunziata Mastrolia Sternatia Puglia 09 Annunziata Mastrolia Sternatia Donato De Matteis Caprarica di Lecce Puglia 12 Giovanni Ribezzo Monopoli Puglia - 03 Mirco Fanizzi Monopoli Puglia 06 Mirco Fanizzi Monopoli Natassya Ancona Fasano Puglia 10 Alessandro Gentile Taranto Giovanni Giorgio Monopoli Puglia 11 Monica Spalluto Monopoli Monica Spalluto Monopoli Puglia 13 Natassya Ancona Fasano Puglia - 04 Michela Parisi Foggia Puglia 04 Michela Parisi Foggia Giovanni Pio De Giovanni Foggia Puglia 14 Margherita Petronelli Molfetta Angela Fortunato Modugno Puglia 15 Giuseppe Terlizzi Andria Francesco di Natale Trinitapoli Puglia 16 Giovanni Pio De Giovanni Foggia