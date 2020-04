Dati Coronavirus, Casanova (Lega): "I sindaci devono sapere, in gioco vi è la salute dei cittadini"

"In questi giorni sto raccogliendo numerose testimonianze di sindaci, in prima linea nell'affrontare l'emergenza Coronavirus, che si sentono inascoltati - se non abbandonati - dalle istituzioni europee e dal Governo nazionale. Non possiamo permetterci che questo accada". E' quanto afferma l'europarlamentare della Lega Massimo Casanova.

"Europa e Governo non si dimentichino degli amministratori locali, ascoltino le loro voci quando chiedono che vengano difese le loro prerogative in qualità di prime autorità sanitarie nei comuni, purtroppo mortificate dagli ultimi provvedimenti dell'esecutivo.

Oggi è più che mai vitale che le autorità locali conservino ed esercitino poteri di controllo e di vigilanza sul territorio, di cui conoscono dinamiche e bisogni: in gioco vi è la salute dei cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si dia ascolto ai primi cittadini che chiedono tutele per il loro ruolo, unitamente a un potenziamento del numero dei tamponi dentro le strutture sanitarie locali e tra la popolazione, per monitorare in maniera più efficace l'emergenza sui territori. I sindaci sono una risorsa essenziale: non possono e non devono essere lasciati soli"