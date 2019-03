Ultim'ora: il premier Conte ha firmato il decreto sul Contratto di sviluppo della Capitanata

Il premier Giuseppe Conte ha appena firmato il decreto che apre al Contratto di Sviluppo della Capitanata. Sarebbe stato lo stesso premier a comunicarlo al viceministro Laura Castelli, in queste ore a Foggia per un incontro con i sindaci, a Palazzo Dogana. Nei giorni scorsi i parlamentari cinquestelle foggiani avevano informato il territorio di un numero di progetti infrastrutturali per lo sviluppo giunti a Roma superiore a cento.

Il decreto firmato oggi dovrebbe contenere anche il termine ultimo per la presentazione delle proposte.