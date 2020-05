Nobiletti sfiducia il presidente del Consiglio comunale, scontro in maggioranza: "Esternazioni del sindaco decisamente stonate"

"In una fase storica di grande drammaticità in cui il paese è chiamato a combattere l’emergenza sanitaria e quella economica scaturite dal Covid-19, appaiono decisamente stonate le esternazioni del sindaco di Vieste che, attraverso una nota diramata nelle scorse ore, sfiducia il presidente del Consiglio comunale, Paolo Prudente, reo, a suo dire, di azioni politiche personalistiche. Nel ricordare al primo cittadino del comune della cittadina garganica che il ruolo del presidente di un Consiglio comunale deve essere svolto a tutela del corretto funzionamento dell’intera Assise e che non si tratta di un incarico fiduciario conferito dal sindaco, è da stigmatizzare quella che, a tutti gli effetti, è una polemica politica più riferibile a questioni elettoralistiche legate alle prossime elezioni regionali d’autunno, che a effettivi comportamenti personalistici del presidente del Consiglio comunale.

Strano che il primo cittadino viestano, dopo quattro anni di amministrazione, sollevi oggi una questione che appare pretestuosa. Non è poi dato sapere se fare politica, impegnarsi per il bene della propria comunità, siano attività che possono essere svolte da un eletto previa autorizzazione del sindaco", è quanto dichiara in una nota il coordinamento provinciale di Italia in Comune, che esprime totale solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Vieste, Paolo Prudente, e invita il Sindaco a "profondere le proprie energie nelle numerose e complesse sfide che attendono una Città di primo piano a livello non solo regionale ma nazionale ed internazionale. A impegnarsi costantemente per una Comunità laboriosa, largamente impegnata in un settore oggi in ginocchio quale quello del turismo".

"Siamo certi che si possano ottenere risultati migliori lavorando in squadra, dove chiunque possa essere portatore di idee e proposte in un momento grave e che richiede unità di intenti e concretezza di azioni. Italia in Comune, attraverso i propri amministratori, intende adoperarsi nel campo delle soluzioni dei problemi dei cittadini e non in quello delle polemiche elettoralistiche. Lo dimostra quotidianamente e intende continuare a farlo".