L’on. Marinacci e il nuovo CDU di San Nicandro amareggiati ma fedeli al centrodestra

Ieri sera nella sezione del nuovo CDU (gremitissima di iscritti e simpatizzanti, uomini e donne), si è svolta l’Assemblea per discutere sull’Ordine del Giorno “situazione politica nazionale” per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018”. Dopo l’introduzione del segretario della Sezione, rag. Pierino Tancredi ha preso la parola l’On. Nino Marinacci che nella sua qualità di vicesegretario nazionale ha tracciato un dettagliato excursus sulle attività svolte, a livello romano, nella fase degli accordi nell’ambito del quarto polo del Centrodestra. Egli ha riferito i passaggi he hanno portato alla conclusione dei lavori, dove al CDU e ai suoi i uomini non è stata riconosciuta la giusta visibilità che pure spettava per l’impegno profuso nella costruzione della cosiddetta “quarta gamba”.

E’ seguito un ampio dibattito con la partecipazione di numerosi presenti, un poco delusi perché a loro dire si è privato il cosiddetto quarto polo di un protagonista, come l’on. Marinacci, “che sicuramente avrebbe contribuito e non poco all’affermazione di questa compagine sul territorio”. E’ stato ribadito che la porta era stretta e che il passaggio delle elezioni politiche, per una formazione nata poco più di tre anni fa, sarebbe stata difficilissima. Il tentativo di essere rappresentati nel prossimo parlamento implicava la definizione di un’alleanza elettorale, per cui la strada da percorrere era quella di entrare , seppure con la propria autonomia, nel cosiddetto quarto polo del Centrodestra. Però, non tutto è andato per il verso giusto, in quanto il segretario nazionale, On. Mario Tassone, comunque, è candidato in Calabria, mentre altri rappresentati del nuovo CDU sono presenti in diversi collegi nazionali, seppure in posizione marginale ed a tutti vanno i nostri auguri sezionali per un loro successo che è, poi, quello dell’ intero n. C.D.U. .

Ha concluso il dibattito il segretario della sezione. Pietro Tancredi, dopo aver condiviso le idee degli astanti per le mancate aspettative prodotte tra i sostenitori del nuovo C.D.U. e anche dalla scarsa incisività della dirigenza romana, ha affermato che ai nastri di partenza, “con la serietà di uomini di partito che ci ha sempre contraddistinto, noi ci siamo e daremo il nostro contributo fattivo e concreto”.

Egli ha continuato affermando che “dobbiamo sostenere la nostra battaglia, non per spirito settario e personale ma perché sappiamo che un grande centrodestra deve andare oltre un accordo elettorale obbligato dai meccanismi di questa iniqua legge. Dobbiamo guardare al futuro che ci deve vedere capaci di inventare la politica, radicarci soprattutto, sempre più, sul territorio per stare sempre più vicini alla gente, in uno spirito di servizio, di solidarietà cristiana e popolare nel solco e nelle radici della Democrazia Cristiana”.

In chiusura dei lavori assembleari, sulle parole del segretario di recarsi alle urne e di votare, quindi, compatti alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per una grande affermazione del C.D.U. e del centrodestra, i presenti hanno suggellato l’impegno con un forte applauso votando il presente O.d.G. all’unanimità..