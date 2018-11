Campi Diomedei, il Comune di Foggia accelera: domani Landella a Roma, Miranda pronto per consiglio monotematico

Si è svolta questa mattina c/o la sede della Presidenza del Consiglio Comunale la Conferenza dei Capigruppo sulla questione dei Campi Diomedei convocata nella giornata di ieri dal Presidente Luigi Miranda. Lo comunica in una nota lo stesso organismo.

"All’esito di due ore di intenso, pacato e qualificato dibattito è emersa alla quasi unanimità la necessità di una convocazione della massima Assise Consiliare in seduta monotematica sull’annosa vicenda, alla quale sarà invitato il Soprintendente e tutte le autorità istituzionali anche regionali.

Inoltre è stata convocata una ulteriore Conferenza dei Capigruppo per la giornata di Venerdì p.v. alle ore 11:00 sulla medesima questione, nel corso della quale sarà anche presente il Sindaco che relazionerà sul colloquio che lo stesso avrà nella giornata di domani con il direttore generale alla Soprintendenza.

Il Presidente del Consiglio - Luigi Miranda - nel corso della riunione ha ribadito come la questione debba essere affrontata con grande ponderazione, senza polemiche preconcette e nel rispetto delle competenze di tutti evidenziando, però, come da troppo tempo Foggia ed i foggiani attendano che lo spazio in questione venga restituito alla città ed alla fruizione dei cittadini.

Il Presidente Miranda ha invitato tutti gli esponenti della massima Assise consiliare alla sobrietà ed un pragmatismo volto alla comprensione ed immediata soluzione del problema il tutto nel solo ed esclusivo interesse della collettività".