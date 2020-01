"Fatti troppo gravi", Iaccarino convoca d'urgenza i capigruppo per domani (domenica): "Immediate determinazioni"

I gravissimi episodi di inizio 2020 - due bar incendiati, un omicidio e la bomba collocata sotto all'auto del direttore del personale de Il Sorriso in via D'Aragona - hanno spinto il presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino a convocare la conferenza dei capigruppo, che si riuniranno in via d'urgenza e straordinaria domani mattina, domenica 5 gennaio, vigilia dell'Epifania.

Troppo gravi i fatti criminosi delle ultime ore che "ci impongono una profonda riflessione, successive ed immediate determinazioni" aggiunge il presidente del Consiglio comunale di Foggia.