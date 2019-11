Atto vandalico alla scuola media di Troia: "Non è la prima volta che accade, ma non saremo mai preda di quattro balordi"

"La nostra città, la nostra comunità è altro rispetto a quello che è accaduto oggi. Troia non è, né sarà mai preda di quattro balordi". È il commento del sindaco Leonardo Cavalieri dopo l'atto vandalico che ha seriamente danneggiato alcuni locali della scuola media di Troia.

"Ho chiesto ai responsabili di presentarsi in Comune per chiedere scusa alla scuola e all’intera comunità. Le autorità competenti stanno eseguendo le indagini per risalire agli autori, mi pare ovvio che scatterà la denuncia.

Non tocca certo a me punire, sarà la legge a fare il giusto corso, ma chiedere scusa significa ammettere la colpa, il primo passo verso la presa di coscienza rispetto ad un gesto che ha distrutto il laboratorio musicale e il banco alimentare e che avrebbe potuto provocare danni ancor più gravi, che non voglio neanche immaginare.

L’incendio di stamane, però, si somma a una serie di altri atti vandalici messi a segno, negli ultimi mesi, da chi non ha un minimo senso di coscienza civica. Episodi spesso gravi che rendono, anche nella percezione, meno sicura la città. In un comune come il nostro, che conta oltre 7 mila abitanti, che si estende su un territorio molto vasto dove sono attive decine di aziende, e dove vivono tantissimi cittadini, è forte l’esigenza di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.

Abbiamo bisogno di più sicurezza, per questo, lunedì chiederò un incontro al Prefetto.

Tra telefonate, messaggi, e post sulla pagina facebook del Comune emerge la giusta indignazione dei cittadini, ma permettetemi di mettere in risalto anche i messaggi ricevuti di solidarietà alla scuola, al Comune, alla comunità, e quelli di concreta offerta di aiuto.

C’è chi ha offerto gratuitamente la propria opera per gli interventi di ricostruzione dei locali distrutti dalle fiamme e chi si è reso disponibile per contribuire all’acquisto delle derrate del Banco Alimentare. Grazie di cuore…Troia è questa".