Limotta: “Dagli assessori Specchio e Morra un apporto di grande qualità alla giunta comunale”

“Gli assessori Pasquale Morra e Vincenzo Specchio stanno dando un contributo di primo piano all’attività della Giunta Metta”. Questo il giudizio del capogruppo di Federazione Civica in consiglio comunale, Antonio Limotta, che richiama i più recenti atti di Morra (Acquisizione al Patrimonio comunale di Borgo Tressanti; Partecipazione al Bando Regionale per la riqualificazione dell'area adiacente "Torre Alemanna"; Telecontrollo e messa a regime degli impianti fotovoltaici), e Specchio (primo Duc in provincia di Foggia; i tanti eventi realizzati durante il periodo natalizio; la carta giovani; la particolare sensibilità e l’attenzione “dimostrata nei confronti dei commercianti e sul tema del contrasto alla criminalità”), rimarca che “il contrasto dei fenomeni criminali – ultimo ma non ultimo l’intervento pubblico in materia del presidente del Consiglio Leonardo Paparella - e degli atti vandalici è un impegno prioritario per tutta la Giunta e l’Amministrazione Comunale” e anticipa due scadenze importanti: “un incontro – su richiesta di FC - con il sindaco e la progettistache porterà alla fase operativa del progetto sulla raccolta differenziata e iniziative specifiche in tema di politiche attive del lavoro e lotta alla disoccupazione”.