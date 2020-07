Discarica a Poggio Imperiale, chiusa la questione: il Consiglio comunale di Apricena si oppone

La discarica a Poggio Imperiale non sarà realizzata. Nella giornata di ieri è arrivato il 'niet' da parte del Consiglio comunale di Apricena, che ha deliberato, con il voto della maggioranza, la contrarietà alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, nel territorio del Comune di Poggio Imperiale.

Contrarietà già espressa nella delibera di giunta n. 150 del 02/07/2020. "Con questa delibera di Consiglio - dichiarano i rappresentanti dell'Amministrazione - si chiude definitivamente la questione, anche per allontanare le polemiche strumentali sollevate dalla minoranza consiliare, che in tutti i modi voleva creare polemiche solo per scopi politici. Amministrare è una cosa seria, polemizzare soltanto non è rispettoso dei cittadini. L'attuale Amministrazione Comunale è l'unica garanzia di sviluppo ecosostenibile per il nostro territorio. Non accettiamo lezioni di politiche ambientali da chi, solo pochi anni fa, voleva far realizzare un cementificio/bruciatore di rifiuti. Invitiamo l'opposizione in Consiglio Comunale a fare proposte serie per la nostra città, siamo tutti stanchi delle solite polemiche".