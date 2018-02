L’on. Angelo Cera: “Io non scappo, ci metto la faccia, giro il territorio e non evito la gente”

“Chiedo il voto per dare continuità a un lavoro iniziato dieci anni e per evitare che la Provincia di Foggia rimanga ai margini della politica nazionale, rischio molto forte vista la rappresentanza territoriale che è stata espressa dagli altri partiti”. L’incontro con gli esponenti di Confindustria Foggia ha permesso d’illustrare il programma che Noi con l’Italia-UdC vuole realizzare per rilanciare il paese e trovare soluzione ai tanti temi che affliggono l’economia nazionale.

“Prima di tutto - come ha ricordato l’on. Angelo Cera nei suoi interventi, sollecitati dalle domande degli imprenditori presenti -, occorre partire dalla certezza del diritto e dalla certezza delle politiche economiche in favore dell’imprenditorialità, e affiancare a queste la sicurezza. Senza sicurezza, ovvero integrità della libertà d’impresa, non può esserci sviluppo economico né parametri di legalità capaci di attirare anche investitori stranieri. Ma la sicurezza non è solo quella legata al controllo del territorio, ma anche della capacità di garantire strade moderne, trasporti veloci, leggi snelle ed efficaci. In questo senso occorre incidere sui procedimenti legislativi e non aspettarsi miracoli da chi si propone di risolvere i problemi facendo leva sul malcontento e cavalcando i populismi, rendendo la politica spenta, mortificata, derubata della sua funzione di mediazione”

Conclude Angelo Cera, candidato nel plurinominale e nel collegio San Severo-Lucera. “Io non scappo. Ci metto la faccia, sempre. Giro il territorio. Sono un parlamentare ambulante. Non disdegno la piazza, non evito la gente e sono sempre pronto al confronto franco e sincero. Altri invece recitano una parte, elencano formule imparate a memoria, snocciolano soluzioni che vivono solo nelle loro fantasie, sempre lontane dal territorio”.