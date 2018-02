A San Severo un nuovo progetto politico per la città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Martedì 13 febbraio, alle 17:30, nella sala convegni della casa di riposo “Concetta Masselli” in via Giuseppe De Cesare a San Severo, si terrà una conferenza stampa in cui il Partito Democratico sanseverese, insieme ad altre forze politiche, presenteranno ai giornalisti e alla città un gruppo di lavoro aperto che ha già iniziato a muovere i suoi primi passi per costruire una coalizione che garantisca alla città dell'Alto Tavoliere una rinnovata classe politica che guardi allo sviluppo del territorio con proposte concrete.

Il progetto che sarà presentato domani è stato sottoscritto da: Matteo Ianzano, segretario cittadino del Pd; Lia Bocola e Marcella Bocola (lista Bocola); Antonio Adesso (Città Futura); Nicola Tartaglione (Si può); Salvatore Malerba (Oltre. Nessuno escluso); Luigi Cupaiolo e Antonio Marinelli (Alleanza per San Severo); Luigi Visconte e Fernando Cartanese (Alleanza di Centro); Ciro Persiano e Angelo Sderlenga (Direzione Italia); Salvatore Di Ruvi e Innocenzo Russo (San Severo Unita).