Taxi a Foggia: tutti i numeri utili

Per muoversi a Foggia oltre ai mezzi del trasporto pubblico è possibile usufruire della rete taxi. Ecco i numeri utili per prenotare una corsa in città:

Taxi Foggia in Piazza Vittorio Veneto - numero 320.8614313: servizio attivo h24. Offrono un servizio di trasporto urbano ed extraurbano. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.

Antonio Lioce Taxi in Piazza Vittorio Veneto - numero 330 554411

RadioTaxi Foggia in Piazza Vittorio Veneto - numero 320 8614313