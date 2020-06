Residenze universitarie in città: indirizzi e numeri utili

Le residenze universitarie sono posti alloggio dedicati a tutti i fuori sede iscritti presso l'Università di Foggia.

Trascorrere il periodo di studi in residenza non significa solo abitare presso la sede universitaria, ma è anche una bella esperienza personale e un'opportunità di convivenza con altri. Permette infatti di vivere in maniera autonoma e indipendente dalla famiglia, in un'atmosfera accogliente e favorevole agli studi.

Le residenze universitarie sono gestite dal A.di.S.U. Puglia (Agenzia per il diritto allo studio della Regione Puglia). Ecco un elenco delle residenze universitarie presenti nel nostro territorio:

Residenza “Marina Mazzei” , in via Galanti dispone di 99 posti letto di cui 6 per studenti con disabilità. Dispone, inoltre, di servizio mensa, connessione internet WI-FI, biblioteca, sala video, sala audio, sala studio, sala per studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti, sala informatica, 2 lavatrici e stireria (tel. 0881 335401)

Residenza "Francesco Marcone", in via Alfredo Guglielmi, la struttura è ubicata in zona semicentrale ed è dotata di 60 posti letto disposti in altrettante camere singole, di cui 4 per diversamente abili. Tutte le unità abitative dispongono di servizi igienici e sono servite da collegamento internet wireless. La Residenza, inoltre, offre sala computer e biblioteca e un'aula dotata di 7 postazioni computerizzate con collegamento internet. (tel. 0881 883401)

Per ottenere il posto alloggio si deve partecipare a un concorso, al quale sono ammessi gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito.