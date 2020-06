L'elenco delle sale per feste dei bambini a Foggia

Organizzare una festa di compleanno per bambini non è sempre facile, spesso si ha bisogno di molto spazio per poter accogliere amici e parenti.

Un'ottima soluzione per riuscire a organizzare una festa per bambini divertente è affittare una sala per feste. Ecco un elenco di quelle presenti sul territorio di Foggia.

Sala feste private Karisma situata al Km. 667.000 16, SS89

Casa Freda Ricevimenti situata al km 2, Via S. Severo

La Compagnia della Pera Cocomerina in Via Vittorio Alfieri 21