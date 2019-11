"Scagliozzi gratis in cambio di olio esausto": così la 'Friggitoria in centro' promuove le buone pratiche ambientali

"Hai dell’olio esausto e non sai come buttarlo nel modo corretto? Hai a cuore la salute del pianeta? Ti piace friggere a casa ma non vuoi inquinare? Conferisci da noi il tuo olio. Ti regaliamo un cartoccio di scagliozzi ogni due litri di olio esausto".

La proposta - certamente allettante - arriva tramite social network - dai titolari della 'Friggitoria in centro' di via Diomede, a Foggia. Dalla sua pubblicazione (avvenuta circa una settimana fa), l'annuncio sta facendo il giro del web, portando tanti foggiani golosi sulla strada delle buone pratiche ambientali.

Quelle che l'attività foggiana mette in pratica sin dalla sua apertura: "Abbiamo cercato di ridurre l’uso della plastica al minimo, ci occupiamo di sostenibilità e tutela del territorio anche in collaborazione con l’Università di Foggia. Cerchiamo di utilizzare materie prime locali e quando possibile prodotti freschi non confezionati", spiegano sempre via social dal punto vendita in via Diomede.