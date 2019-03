Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 marzo 2019

Il mese di marzo è appena iniziato, ed è già tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il grande spettacolo del Carnevale di Manfredonia non finisce oggi con il Martedì Grasso. Il clou è in programma sabato 9 marzo con la "Notte Colorata", uno degli eventi invernali più attesi e partecipati della Puglia, e non solo. Oltre alla Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, la notte più pazza di Puglia presenta un intenso programma di appuntamenti sino a tarda notte. Tra gli eventi più attesi, c'è "Lo Show" in Piazza Papa Giovanni XXIII. La grande discoteca all'aperto avrà un gruppo molto quotato negli ambienti dance internazionali e simbolo degli anni '90 e 2000: Marvin e Prezioso – booking from: BAM AGENCY - autori di brani celeberrimi come “Voglio Vederti Danzare”, “Tell me why”, “Let Me Stay”, “let’s talk about a man”, ”We Rule The Danza”.

Il GrandApulia chiama a raccolta gamers e appassionati di Fortnite, non più un semplice videogioco ma un vero e proprio fenomeno da 200 milioni di utenti. Lo fa con Fortnite Challenge una super sfida single player che darà la possibilità di divertirsi e vincere ricchi premi. Il torneo, organizzato in collaborazione con Playstrong, si terrà in piazza centrale da sabato 9 a domenica 17 marzo (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00-21:00).

'Fuori dagli schemi', 11 storie di calciatori ribelli, è la mostra itinerante di Osvaldo Casanova e 'Minuto 78' che, partita dalla Qudieria della Triennale a Milano lo scorso settembre, fa tappa a Foggia, e sarà ospitata dal circolo Lazy Cat e dalla Libreria Indipendente Velasquez, da giovedì 7 a sabato 23 marzo.

Si svolgerà sabato 9 marzo la sfilata in maschera “I Supereroi… proteggono la città”, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione/Città Educativa del Comune di Foggia, in collaborazione con la compagnia teatrale e musicale “Luce in Scena”. Alla sfilata parteciperanno gli alunni delle scuole Dante Alighieri, Garibaldi/Alfieri, San Giovanni Bosco, San Pio X, Bovio, San Ciro, Catalano/Moscati, Einaudi, Pacinotti, Perugini, Smaldone, Università del Crocese e la collaborazione dell’associazione “Il Girasole” e della Pro Loco di Foggia.

La decima edizione di Musica Civica prosegue il 10 marzo con un viaggio avvincente e affascinante attraverso i millenni e le melodie di antiche popolazioni finniche. Si partirà con Guido Barbujani, genetista e scrittore italiano di fama internazionale, verso la conoscenza di duecentomila anni di migrazioni umane, dai primi esemplari di Homo sapiens ai sette miliardi di persone che oggi popolano il pianeta. Il viaggio proseguirà alla volta della Finlandia con le magiche atmosfere delle Kardemimmit e del loro concerto “The sound of the Finnish forest”.

La Gardensia per le donne

Per le donne la sfida della sclerosi multipla vale doppio. Infatti la SM colpisce l donne in una percentuale due volte superiore rispetto agli uomini. Il simbolo di questa iniziativa è Gardensia: una gardenia e un'ortensia, due fiori per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla. L'iniziativa è finalizzata a promuovere la ricerca scientifica a sostegno delle donne e di tutte le altre persone con sclerosi multipla.

Si chiama “Terra Di Rosa - vite di Rosa Balistreri” (di e con Tiziana Francesca Vaccaro) - lo spettacolo che andrà in scena l’8, 9 e 10 marzo alle 21 al Piccolo Teatro Impertinente (via Castiglione, 49, Foggia) e che racconta la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana che negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare.

Sabato 9 marzo alle ore 21, nella Green Cave di FestambienteSud sarà protagonista la formazione musicale Pasta Nera Jazz Project con la presentazione in anteprima del disco “Pasta Nera”.

