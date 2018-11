Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 novembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del mese di novembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti. (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Nella tre giorni della manifestazione ‘Omaggio a Padre Pio – religioni e fedeli apostoli di pace nella terra di Padre Pio’ l’evento clou sarà domenica sera quando presso l’auditorium ‘Servi della sofferenza’, si terrà uno spettacolo di beneficenza con la partecipazione di cantanti, attori e giornalisti, e il concerto di Albano.

Tik Tok, l’app rivelazione del 2018 con circa 46 milioni di download, conquista anche il GrandApulia che lancia il contest ‘TIK TOK STAR’. Ha deciso di farlo con una regista d’eccezione, Samantha Frison, la giovane youtuber che a soli 16 anni vanta già 40 milioni di visualizzazioni e che sabato 24 novembre sarà ospite del Centro Commerciale più grande di Puglia per il firmacopie di ‘Basta un click’, il libro edito da Rizzoli con il quale racconta le insidie del web. Per partecipare al Contest basta entrare nel TIK TOK CORNER, allestito da domani nella piazza centrale del GrandApulia, guardare il video che Samantha Frison ha elaborato per i clienti del Centro, registrare il proprio e pubblicarlo su TIK TOK taggando il GrandApulia.

Secondo appuntamento della stagione di prosa al teatro Giordano. Sabato 24 e domenica 25 novembre andrà in scena 'Arlecchino Servitore di due padroni', riadattamento dell'opera di Carlo Goldoni, con Natalino Balasso e Michele Di Mauro. La regia è di Valerio Binasco.

Primo appuntamento della nuova stagione di Giallocoraggioso, una produzione Teatro dell’Osso (Napoli), in programma sabato e domenica.

In programma sabato e domenica, lo spettacolo scritto da Marcello Strinati, autore di punta della compagnia foggiana, offre uno spaccato sulla piaga del caporalato che si apre a tante, troppe, tipologie di lavoro.

E dopo Cappuccetto Rosso è la volta di Pinocchio! Uno dei libri più diffusi al mondo, oggetto di infinite riduzioni teatrali e cinematografiche, sarà protagonista del secondo appuntamento di “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale di Bottega degli Apocrifi dedicata alle nuove generazioni. Domenica 25 novembre doppio appuntamento, alle 17.30 e alle 19.00, al teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia con lo “Zoo di Pinocchio” della Compagnia Drammatico Vegetale, gruppo storico (nato nel 1974) di teatro per ragazzi.

Ultime repliche del primo spettacolo della nuova stagione della Piccola Compagnia Impertinente.