Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020

Saranno in scena Sabato 1 Febbraio al Teatro Giordano di Foggia il popolare trio partenopeo ‘I ditelo voi’, con lo spettacolo “Il segreto della violaciocca”, un “thriller psico-comico in due atti”, una divertente black comedy, nella quale non mancano bugie, gelosie e colpi di scena. La storia è quella di stravaganti condòmini/inquilini di una fatiscente palazzina che si trovano, loro malgrado, ad affrontare insieme un segreto. Un segreto che diventerà per lo spettatore una vera ossessione; un segreto che ha il sapore dell’assurdo, del comico, del surreale, nello stile proprio dei Ditelo voi, ma che, in alcuni casi, corrisponde al lato più oscuro della nostra società.

Torna anche quest’anno a Faeto l’appuntamento con la Sagra del Maiale, la tradizionale “Féte de lu cajúnne”, giunta alla 39^ edizione. La locuzione semantica, di provenienza francoprovenzale, celebrerà domenica 2 febbraio un antico rito con l’obiettivo di valorizzare l’importanza che ha per il territorio la figura per eccellenza, “lu cajúnne”, simbolo di abbondanza per le rinomate specialità gastronomiche.

Due “miti” si incontrano domenica 2 febbraio sul palco del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia per il terzo appuntamento dell’XI edizione della rassegna Musica Civica. Il primo, classico, è quello di Pandora, la donna inviata dagli dei olimpi per punire gli uomini del furto del fuoco perpetrato dal titano Prometeo. Ne parlerà Eva Cantarella, la più nota studiosa vivente del mondo classico. Dopo la conversazione con Eva Cantarella sul mito di Pandora, il grande concerto dedicato ad un altro grande mito, quello dei Queen. Frutto di un'altra straordinaria penna italiana, quella del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, il concerto riesce a rendere sinfonica la musica geniale del gruppo britannico guidato da Freddie Mercury. Arrangiamenti scoppiettanti per coro, band, orchestra e per la voce di Alberto Ambrogiani daranno vita ad uno spettacolo in cui musica, parole, rock e classica si fonderanno per raccontarci la storia di un gruppo che resterà un mito e un simbolo della musica mondiale.

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni. Arriva a Foggia lo spettacolo "6 Gradi", in programma al Teatro del Fuoco il 2 febbraio 2020. Uno spettacolo collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Benessere, famiglia e genitorialità: un triangolo composto da tre parole importanti che, insieme, affrontano il tema dell’identità di genere attraverso la narrazione, l’esperienza e la ricerca scientifica. È questo il taglio dell’interessantissimo incontro in programma sabato 1° febbraio alle ore 18.30 nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, a cura della Scuola di Formazione Psicoanalitica della sede locale del Gruppo Terapeutico: Roberto Baiocco, docente associato presso l'università La Sapienza di Roma nonché esperto in genitorialità e benessere delle persone appartenenti a minoranze sessuali, presenta il suo libro dal titolo Quanta bellezza – mamme e papà di figli gay e lesbiche si raccontano (McGrowHill editore, 2019).