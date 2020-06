Nasce una nuova web radio: al via le selezioni per giovani under 30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’associazione culturale 'Per aspera ad astra' seleziona 15 giovani under 30, ambosessi, per partecipare all’avviso pubblico 'Network radio digitali' dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il fine è realizzare una web radio all’interno dell’enoteca culturale Enopolio Daunio. I candidati devono inviare entro le ore 12 del 26 giugno 2020 una mail, con oggetto “Messa a disposizione per progetto radio digitali”, a info@enopoliodaunio.it.

Devono specificare: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono. “Vogliamo creare una web radio inclusiva, favorendo la partecipazione attiva dei giovani, l’innovazione e la creatività attraverso l’impiego delle nuove tecnologie”, spiega Fabiola Ventricelli, presidente dell’Associazione Culturale “Per aspera ad astra”. La radio ha conquistato il web e vive una seconda giovinezza. “Grazie alla tecnologia vogliamo raccontare il territorio attraverso gli occhi e le parole dei giovani – dice Fabiola Ventricelli, che aggiunge – daremo vita ad un palinsesto in cui parleremo di: Europa, ambiente, cultura, musica, inclusione sociale”.

L’associazione culturale “Per aspera ad astra” è titolare del brand Enopolio Daunio, nato grazie ad un finanziamento del bando PIN-Pugliesi Innovativi della Regione Puglia. L’enoteca culturale si trova a San Severo in un palazzo del centro storico, di fianco al Santuario della Madonna del Soccorso. Dispone di numerosi spazi aggregativi, tra cui: un coworking, una sala musica, una enoteca, una terrazza panoramica, una sala tè. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 349.2605176 o 347.3538447