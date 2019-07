La fortuna bacia la Capitanata, vinti 500mila euro con il 'Gratta e Vinci': "Siamo una ricevitoria fortunata"

La fortuna passa per la Puglia e in particolare a Candela in provincia di Foggia dove è stata realizzata una vincita da 500mila euro con il biglietto 'Il Miliardario'. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita del sig. Stefano Pennacchio, strada provinciale 99.

“Siamo una ricevitoria fortunata, questa vincita arriva due anni dopo un’altra molto importante. Conosco la persona che ha vinto. Se vincessi io una cifra del genere farei un viaggio lungo e rilassante”, ha commentato Stefano Pennacchio, titolare del punto vendita Strada Provinciale 99 Candela.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito in Puglia premi per oltre 263 milioni di euro, mentre in tutta Italia ha distribuito complessivamente premi per oltre 3 miliardi e 775 milioni di euro.