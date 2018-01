San Severo, grande successo dell’iniziativa ‘L’Arte e la Città’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

"“L’Arte e la Città”, l’intervento d’arte urbana svoltosi a San Severo dal 19 al 28 dicembre 2017, nato dall’idea di Roberta Fiano art curator, pittrice digitale e referente provinciale dell’Associazione Nazionale “Noi per la Famiglia”, ha avuto un inaspettato successo tra i sanseveresi che si sono prestati alla divertente performance artistica di questo evento interattivo.

Cinque artisti di San Severo e Foggia - Maria Anna Berardini. Elena Catalano, Roberta Fiano. Michele Sepalone e Michela Valerio, hanno prestato un’immagine di una loro opera che la Fiano, con una grafica ad hoc ha fatto stampare in sei copie ciascuno per un totale di 30 manifesti formato 70x100cm, affissi in altrettanti punti di San Severo, immaginando la città come una galleria a cielo aperto:

Se non è la città ad andare all’arte è l’arte ad andare alla città!

I cittadini sono stati invitati a farsi un selfie davanti alle opere affisse in giro per le vie di San Severo e a mandare la foto alla fan page di Facebook di “Noi per la Famiglia - Foggia”:

Hanno risposto in tantissimi!

L’Associazione - che ha per scopo favorire la famiglia, valorizzare le tradizioni e le risorse del territorio – ha inteso, con questo evento, sensibilizzare la cittadinanza alla cultura e al bello, rendendola partecipe di un’azione artistica volta a dimostrare che l’arte non è noiosa e che la città può offrire bellezza anche dove uno meno se l’aspetta: fermarsi un istante davanti a un’opera d’arte e osservare la città con occhi diversi, vedendoci non solo degrado e incuria.

Grazie a una massiccia campagna di comunicazione web, l’operazione selfie è riuscita oltre ogni aspettativa, tanto che questo progetto - tra i primi in Italia e forse in Europa - diventerà a fine gennaio una mostra permanente di un mese, in cui, oltre ai quadri originali degli artisti, sarà possibile ammirare i selfies più divertenti e interessanti stampati e appesi alle pareti: i selfiesti, artisti per un giorno, diventano opere d’arte contemporanea!

“Noi per la Famiglia - Foggia” Roberta Fiano e gli artisti ringraziano i cittadini che si sono prestati con tanto entusiasmo e hanno reso possibile la riuscita di questo evento d’arte urbana.