“L’Esercito abbraccia il “sorriso”: conversazioni tra pedagogia sociale e militare per l’inclusione

A San Severo nei giorni 8 e 9 luglio presso il centro polivalente “Il Sorriso” si svolgeranno due incontri, di cui uno formativo e l’altro informativo: le tematiche verteranno sulla pedagogia sociale e sulla pedagogia militare. Protagonisti dell’evento dal titolo “L’Esercito abbraccia il Sorriso” sono i ragazzi del Centro il “Sorriso” sotto la guida della Dott.ssa Iole Marianna Sacco.

All’evento parteciperà l’Associazione dei Pedagogisti Italiani (A.N.P.E.) nella persona della vice presidente della Regione Puglia e Basilicata la Dott.ssa Tiziana Conte e il Comando Militare Esercito Puglia nella persona del Comandante Territoriale Generale Giorgio Rainò. Nelle due giornate si alterneranno altresì Autorità, civili, militari e religiose del territorio regionale e locale.

Durante la prima giornata si darà largo spazio ai temi della pedagogia militare e sociale, con interventi che punteranno a sottolineare il valore della pedagogia in tutti i settori d’intervento a tutela della Persona e dei suoi diritti, sottolineando l’idea che il confronto e la collaborazione tra istituzioni e associazioni punta alla promozione di una nuova consapevolezza della cittadinanza nel rispetto delle peculiari aree di intervento e dei Principi della Carta Costituzionale, l’incontro vuole sottolineare il valore educativo e di supporto alla Persona in ottica pedagogica non solo di associazioni, centri e istituzioni ma anche della Forza Armata vicina alla Persona, (sempre) e non solo in situazioni di emergenza.

Nella seconda giornata oltre ad approfondire i temi della giornata precedente sarà riservato uno spazio denominato “una stoccata per la vita” progetto che da tempo vede l’Esercito protagonista sul territorio regionale. Largo spazio sarà riservato ai ragazzi del centro che parteciperanno attivamente.