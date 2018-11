Il progetto Giordano 2.0 vola in Spagna con il sostegno di Puglia Sounds Export

Dopo aver portato il programma Giordano 2.0 nei più importanti Festival ed eventi musicali in Italia e in Europa, l’affermata pianista foggiana Daniela Giordano è ospite della Fundación Eutherpe, la prestigiosa istituzione spagnola impegnata nella promozione della cultura musicale e dei giovani talenti internazionali.



Dopo la recente tappa parigina, le opere per pianoforte di Umberto Giordano sono state eseguite per la prima volta anche in Spagna. Sabato scorso Daniela Giordano ha tenuto un recital presso la Fundación Eutherpe de León, un viaggio musicale 2.0 a suon di Valzer e Minuetti targati Umberto Giordano.



"È sempre un'emozione particolare interpretare la musica di un compositore della tua terra. Non esiste più solo la tecnica, la cura dei dettagli, la ricerca delle motivazioni estetiche ed emotive proprie di quel brano, ma si va oltre perché senti di dover raccontare qualcosa di te, delle tue radici, un vissuto che condividi ancora oggi." Così Daniela Giordano, invitata ad introdurre il recital davanti al pubblico spagnolo, incuriosito ed attratto dall'intervento della pianista italiana, che vanta ormai una carriera internazionale che la porta ad esibirsi in tutto il mondo da New York a Roma e Parigi.



In Sala anche Margarita Morais Valles, presidentessa della Fondazione e figura di spicco per la divulgazione musicale in tutta la Spagna. "Meraviglioso concerto di qualità, straordinaria precisione e squisita musicalità" ha commentato la Presidentessa alla fine del concerto, elogiando l’interpretazione della pianista foggiana e riconoscendo il grande valore di progetti monografici come Giordano 2.0, volti a riscoprire compositori meno eseguiti.



Una nota positiva per Foggia che esporta la propria tradizione musicale anche all'estero e un altro importante successo per Giordano 2.0 e la pianista Daniela Giordano che, con il sostegno di Puglia Sounds Export, ha toccato ed emozionato anche il caloroso pubblico spagnolo.

