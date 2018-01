A Rignano Garganico torna il Presepe vivente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’evento si svolgererà in un percorso lungo il quale centinaia di figuranti del posto, riporteranno alla vita i mestieri ed i diversi aspetti della vita sociale e domestica di inizio Novecento. I visitatori potranno ammirare e riscoprire gli utensili di un tempo e gli arredi semplici e rudimentali delle abitazioni, dal rito “dell’affascinaturë”, un rito antico per togliere il malocchio, all’attività della scuola, dalle ricamatrici alla “massarijë”, il covo dei briganti, fino a giungere alla Santa Natività. Inoltre, lungo il percorso, è allestita una mostra fotografica dedicata ai vent’anni di attività dell’Associazione Presepe Vivente e, presso il Centro Multimediale Grotta Paglicci i visitatori potranno riscoprire le tecniche di vita preistoriche, come l’accensione del fuoco o la costruzione di lance, attraverso un laboratorio didattico archeologico a cura del Centro Studi Grotta Paglicci. L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Rignano Garganico, del Parco Nazionale del Gargano. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine, alla Parrocchia Maria SS Assunta, all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, alla Pro Loco Rignano Garganico, al Consorzio Pro Loco Gargano, alla A.N.VV.F.C. – Protezione Civile, gli Amici di San Rocco, al Centro Studi Paglicci, nonché tutte le aziende e tutti i volontari che hanno contribuito alla buona realizzazione dell’evento. L’Associazione Presepe Vivente di Rignano Garganico – Ufficio Stampa Maria Pia Carruozzi

