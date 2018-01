Da Sergio Cammariere a Mirabella: grandi ospiti nella 49esima stagione degli Amici della Musica

Prestigioso il cartellone della 49.ma stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica presieduta dal maestro Gabriella Orlando. Tra i grandi nomi del panorama musicale che calcheranno il palcoscenico del Teatro “Verdi” figurano Sergio Cammariere che sarà ospite proprio il prossimo 21 gennaio al Teatro Verdi di San Severo. In calendario anche il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare il 3 febbraio; programmato anche il ritorno di Michele Mirabella che racconterà “Il barbiere di Siviglia” in quello che è un omaggio per Gioacchino Rossini a 150 anni dalla morte.

Tra i protagonisti il Balletto del Sud del coreografo Fredy Franzutti con la Carmen. E poi ancora Stefan Milenkovic e Rohan de Silva, il Modus Baroque Ensamble e il Piano Trio Weber. Spazio anche ai giovani talenti con il pianista Marco Tariello e il Cantiere dell’Arte Fiati Ensamble; grande attesa anche per la Serata di Gala prevista per festeggiare i 50 anni della fondazione dell’Associazione Amici della Musica.

«Un cartellone doc, ricco di eventi e spettacoli di ogni genere che accompagnerà per tutto il prossimo anno gli appassionati di musica e teatro. Il giusto tributo a un percorso sempre più avvincente e capace di coinvolgere più fasce d’età», commenta Gabriella Orlando. Un momento culturale sempre più intenso che va ad arricchire le offerte del Teatro “Verdi” e della Città di San Severo. La Rassegna è ufficialmente iniziata con il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diretta da Nicola Marasco.

La rassegna musicale ha ottenuto il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il patrocinio di Regione Puglia - Settore Attività Culturali, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni e del Comune di San Severo - Assessorato alla Cultura.

Il programma con tutti gli spettacoli

Sergio Cammariere in Concerto – 21 gennaio “Teatro Verdi”

Amedeo Ariano-batteria, Luca Bulgarelli- contrabbasso

Bruno Marcozzi-percussioni, Daniele Tittarelli-sax soprano



Nuova Compagnia di canto popolare – 3 febbraio Teatro “Verdi”

“Cinquanta anni in buona compagnia”



Michele Mirabella racconta “ Il Barbiere di Siviglia” – 24 febbraio Teatro “Verdi”

“Omaggio a Rossini per i 150 anni della morte”

Orchestra Suoni del Sud, dir. Benedetto Montebello



“Mister Volare: Omaggio a Domenico Modugno” – 10 marzo Teatro “Verdi”

Christian Levantaci e Rhythmic Sound Orchestra

Omaggio per i 90 anni della nascita dell’artista



Modus Baroque Ensemble – 18 marzo Chiesa San Nicola

“La scuola veneziana e il barocco di Antonio Vivaldi”



Marco Tariello, Pianista – 15 aprile (luogo da definire)

Vincitore “Virtuoso Piano Competition” Londra

"Dal grammofono al grande schermo” – 27 maggio Cinema Cicolella



The Palm Court Quartet

“Contemporaney Tango” – 22 giugno Chiostro del Mat

Fabio Furia, Walter Agus

(bandoneon e pianoforte)



“Bellini, Verdi, Puccini, quattro mani all’Opera” – 30 settembre Sala Concerti

Paolo e Aurelio Pollice, duo pianistico a 4 mani



“Serenate a lume di candela” – 12 ottobre Chiesa San Nicola

Cantiere dell’Arte Fiati Ensemble dir. Claudio Mansutti

Vincitore Concorso Internazionale “P.Monopoli” 2018 – 20 ottobre Sala Concerti



“StuckeimVolkston” – 27 ottobre Sala Concerti

Sergio Patria, Elena Ballario (violoncello e pianoforte)



“Piano Trio Weber” – 10 novembre Sala Concerti

Sascha De Ritis, Antonio D’Antonio, Michela De Amicis,

(flauto, violoncello, pf)

Stefan Milenkovic e Rohan de Silva – 20 novembre Sala Concerti

(Violino e pianoforte)



“Carmen” Compagnia di Balletto – 25 novembre Teatro “Verdi”

“Balletto del Sud” - Coreografie di Fredy Franzutti

Scene di Francesco Palma



“Le donne di Puccini: Manon, Butterfly, Turandot, Tosca … eroine senza tempo” – 2 dicembre Sala Concerti

Recital lirico



Info e prenotazioni 348.6628775