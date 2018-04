‘Emozioni on the road’ con 'Il Cuore' Foggia. Al via l’attività educativa di strada

Offrire ai giovani che vivono in situazioni a rischio di esclusione sociale o devianza un’esperienza educativa che miri a migliorare la qualità della loro vita. È questo l’obiettivo del progetto “Emozioni on the road” de Il Cuore Foggia. Giovedì 19 aprile, alle ore 17.30, in Corso Vittorio Emanuele a Foggia sarà inaugurato il camper utilizzato per il progetto di educativa di strada.

Sono stati invitati a intervenire l’Assessore comunale Claudio Amorese, Annalisa Graziano della Fondazione dei Monti Uniti, che sostiene il progetto e Angelo Tancredi, che ha donato il mezzo all’associazione.

“L’obiettivo dell’idea progettuale, realizzata in collaborazione con ERA e CSV Foggia – spiega la Presidente dell’associazione, Jole Figurella - è quello di favorire nei giovani una rieducazione affettiva, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Ma anche sviluppare la sensibilità individuale e la responsabilità di scelta. Il Clown Dottore è come uno ‘sdrammatizzatore dei vissuti’, perché la sua forza è quella di rompere ogni tipo di schema e scardinare gli stereotipi e le convinzioni sociali. L’adolescente va compreso ed ascoltato nel suo territorio naturale, per meglio comprenderne il proprio vissuto e assopire la diffidenza”.

Già a partire dai prossimi giorni, i “nasi rossi” raggiungeranno le diverse piazze foggiane con il nuovo camper. Con “Emozioni on the road” i clown dottori de Il Cuore organizzeranno incontri in piazza, punteranno a inserirsi in comitiva e mediante il rispetto, la discrezione, le tecniche comunicative e arti di giocoleria, promuoveranno la curiosità nell’adolescente, cercando di entrare in una relazione di fiducia.

“I giovani a cui ci rivolgiamo, durante gli incontri saranno parte attiva dell’animazione e non passivi fruitori. Ciascun clown dottore porterà con sé sia le competenze artistiche e di gioco, che quelle professionali, quali la conoscenza sociale e pedagogica degli adolescenti”.

“L’attività specifica dell’iniziativa progettuale – spiegano dall’associazione – ha visto una prima fase di studio e selezione dei quartieri più frequentati dai giovani a rischio devianza. I Clown si presenteranno con tecniche comunicative specifiche: musica, palloncini e giochi di prestigio. La seconda fase dell’attività è destinata ad allietare l’incontro tra adolescenti e clown dottori con attività di comicoterapia attiva e flash mob affinché possano, tramite tali tecniche, sentirsi liberi di esprimersi. La terza fase prevede la vera e propria stipulazione di un patto educativo tra clown dottore e adolescente”.

L’appuntamento è giovedì prossimo, alle ore 17.30, in Corso Vittorio Emanuele a Foggia, per una prima “invasione” di nasi rossi.