Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5: "Felicissima sera' è il nuovo programma dei due comici foggiani

Si chiama 'Felicissima Sera' ed è il nuovo programma che andrà in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Pio e Amedeo. L'annuncio questa sera a 'C'è Posta per Te' nel corso della puntata che ha visto co-protagonisti i due attori-comici di Foggia. "Quando parte?" La domanda di Maria De Filippi. "A breve, a brevissimo" la risposta di Amedeo Grieco e Pio D'Antini. "A marzo".

Obiettivo della puntata, il tentativo - riuscito - di convincere Belén Rodriguez e Stefano De Martino ad accettare di fare da testimoni di nozze al matrimonio di Gabriele, il fratello di Amedeo, che in ginocchio ha chiesto a Giorgia di sposarlo. Giù la busta e poi il 'Sì' liberatorio. Una cucina, 100 bomboniere da 30 euro ciascuna e l'anello per la proposta di matrimonio, i regali della show girl e del ballerino (QUI IL VIDEO).