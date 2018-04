Il GrandApulia coinvolge i più piccoli nel progetto di valorizzazione del territorio

Far conoscere le vere eccellenze della Puglia, ed in particolar modo del territorio di Capitanata, in una veste sorprendente, divertente ed innovativa. È questo l’obiettivo del progetto Piccoli GrandApulians. Dal 6 aprile al 9 maggio, il centro commerciale GrandApulia darà vita ad un fitto calendario di appuntamenti, laboratori ed esperienze curati da esperti del territorio su temi come ambiente, cultura e gastronomia che rappresentano il DNA della nostra Regione.

L’evento è stato presentato questa mattina alla stampa, nel corso di una conferenza svoltasi in una delle sette sale del CineVillage. Sono intervenuti, oltre a Enzo Sarni, proprietà del centro commerciale e a Roberto Consalvo, Shopping Centre Manager GrandApulia, anche Claudia Lioia, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia; Biagio Di Iasio, presidente Gal Gargano; Alberto Casoria, presidente Gal Meridaunia; Barbara Torraco, responsabile di “A scuola nel Parco”, progetto di educazione ambientale del Parco Nazionale del Gargano e Luigi Fusco, delegato di Puglia Promozione per la provincia di Foggia.

Il percorso di gioco-apprendimento, che prenderà il via domani, prevede un programma quotidiano di attività creato ad hoc per le scuole elementari e medie del territorio, che si svolgerà dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 12.30) con laboratori didattici ed un gioco itinerante lungo le gallerie del centro commerciale, con tanto di “certificato di pugliesità”. Ogni sabato mattina, il percorso sarà aperto alle associazioni del territorio e il pomeriggio a tutti i clienti del centro con diverse iniziative ed incontri tematici curati, fra gli altri, da Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano, Lipu Puglia e Basilicata.

“GrandApulia non deve essere solo shopping, ma anche un luogo di aggregazione, di apprendimento, di incontri culturali e di divertimento; per questo abbiamo creato questo progetto, capace di portare tutta la Puglia nel centro commerciale – ha spiegato durante la conferenza stampa Roberto Consalvo, Shopping Centre Manager di GrandApulia – insieme alle sue eccellenze di ieri, di oggi ma anche quelle di domani, ossia i bambini. Abbiamo l’obiettivo di parlare al territorio, di raccontarlo e di trasformarlo in un’esperienza unica ed irripetibile per tutti i nostri utenti”.

Tutti i bambini convolti nel progetto (oltre 1000) diventeranno, inoltre, gli attori di un mediometraggio che racconterà questa esperienza attraverso le emozioni e le sensazioni di chi le ha vissute in prima persona. Il video finale sarà proiettato in anteprima domenica 13 maggio in una delle sale del CineVillage, per esser poi divulgato online sul sito e sui profili social del centro commerciale.

