Un pezzo di Monti Dauni tra i Comuni Fioriti d'Italia: Orsara di Puglia riceve il marchio nazionale

Ora è ufficiale: Orsara, unico paese della Puglia, è tra i 47 Comuni Fioriti d’Italia, riconoscimento assegnato domenica 10 novembre 2019 a Pomaretto (Torino) e consegnato nelle mani del sindaco Tommaso Lecce e dell’assessore al Turismo Michela Del Priore. A Orsara di Puglia, inoltre, è stato riconosciuto anche il primo premio per l’Orto virtuoso migliore d’Italia, quello che domina la tenuta Villa Jamele di Peppe Zullo. “Entriamo a far parte di una rete nazionale che promuove i borghi per le politiche ambientali e di valorizzazione del florovivaismo e della biodiversità legate all’accoglienza, al decoro e all’arredo urbano, all’educazione e alla formazione ludico-didattica dei più piccoli”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce.

“E’ al contempo un grande onore e una grande soddisfazione”, ha aggiunto l’assessore Michela Del Priore. Nelle scorse settimane, la giuria di Comuni Fioriti e Asproflor (Associazione Produttori Florovivaisti) ha visitato Orsara di Puglia, si è inoltrata tra vie, vicoli e piazze del paese, ha ammirato l’orto “dei sapori perduti” di Peppe Zullo e, nei giorni che sono seguiti alla visita, ha fatto le proprie valutazioni riguardo alla candidatura presentata dal Comune di Orsara per ottenere il marchio ed entrare nella rete nazionale. Assieme a Orsara, tra i primi 47 Comuni Fioriti d’Italia, ci sono località come Cernobbio, Cervia, Lignano Sabbiadoro, Spello e Trieste. E’ stata la Commissione Nazionale, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico, a certificare l’assegnazione del marchio a Orsara di Puglia. "Si tratta di un riconoscimento all’impegno e alla sensibilità delle Amministrazioni partecipanti. Siamo davvero entusiasti del riscontro e dell’adesione di questo primo anno - ha commentato Renzo Marconi, presidente Asproflor-Comuni Fioriti.

“La nascita del nuovo Marchio Nazionale di Qualità vuole proprio essere uno strumento per tutti i Comuni, piccoli e grandi, per utilizzare il verde pubblico e le fioriture come strumento di sviluppo per tutto il territorio.” Il Meeting Nazionale di Pomaretto si è concluso, inoltre, con un grande momento simbolico, la posa della prima pianta nell’ambito del progetto “PiantiAmo”, promosso da Asproflor in adesione all’appello di “Laudato Sì”, che ha l’obiettivo di piantare 60 milioni di alberi in Italia, uno per ogni cittadino.

Il Marchio Nazionale “Comuni Fioriti”, si aggiunge alle precedenti certificazioni ottenute da Orsara di Puglia e confermate ogni biennio da molto tempo: il paese dell’Orsa, infatti, è anche Bandiera Arancione del Touring Club, Città Slow e Comune Amico del Turismo Itinerante, oltre a essere parte della Rete Italiana di Cultura Popolare.

“E’ stato fatto un grande lavoro di squadra con tutta la Comunità”, ha aggiunto Tommaso Lecce. “Per questo motivo voglio ringraziare, oltre a tutta la squadra di assessori e consiglieri comunali, anche il settore tecnico-dirigenziale e il personale del Comune. Un ringraziamento va a Peppe Zullo che ha accettato la nostra candidatura del suo orto e ai cittadini orsaresi, ormai da anni impegnati a contribuire in modo esemplare a curarsi del centro storico anche attraverso i balconi fioriti e la cura dell’arredo urbano”.