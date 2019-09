L'opera 'Dream' della giovane artista Ramona Palmisani in evidenza al premio 'Emilio Notte'

Tra i segnalati della giuria del Premio Arti Visive Emilio Notte c'è anche l’artista foggiana Ramona Palmisani che ha ottenuto la segnalazione di merito dall’omonima associazione culturale.

La giovane artista, nata a San Severo, ha esposto in numerose mostre in musei, in Italia e all’estero, ed è già nota per aver vinto diversi premi, tra cui recentemente il Secondo posto al Premio Internazionale Bio.For.Polis promosso dal MIACE - Museo Internazionale di Arte Contemporanea dell’Euromediterraneo di Castel Volturno. Inoltre le sue opere sono entrate a far parte della collezione di archivi pubblici e privati.

Il Premio Emilio Notte è dedicato alla memoria del pittore nato a Ceglie Messapica (BR), esponente di spicco del movimento futurista. L’ottava edizione del Premio ha registrato molta affluenza di giovani talenti ed è caratterizzata dall’elevata qualità dei lavori in concorso motivo per cui è stato deciso di prorogare la mostra fino a settembre 2019.

L’opera pittorica “Dream” segnalata al Premio Emilio Notte è esposta presso il Palazzo Ducale e il MAAC- Museo archeologico e di arte contemporanea di Ceglie Messapica. La cerimonia di premiazione e di consegna dei cataloghi si terrà sabato 7 settembre, alle 17, presso la Pinacoteca Emilio Notte di Ceglie Messapica, galleria d’arte moderna dove sono conservate alcune opere del maestro.