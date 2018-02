La nave militare ‘Carabinieri’ approda a Manfredonia

Il Comune di Manfredonia ha organizzato un servizio navetta per trasportare tutti coloro che vorranno andare a visitare la nave militare ‘Carabinieri’, che sarà in città martedì 6 e mercoledì 7 febbraio.

Questa mattina, infatti, si è svolto un tavolo tecnico per la sicurezza portuale, in previsione dell’arrivo della nave in questione. Presente, per il Comune di Manfredonia, l’assessore Giuseppe la Torre. Si è così stabilito che i visitatori potranno usufruire del servizio navetta, che verrà svolto per due volte nel corso della mattina, orientativamente con partenze alle ore 9.30 e alle ore 10.45, e per due volte nel turno pomeridiano di visite, alle 14 e alle 16.

La nave ‘Carabiniere’, fregata di nuova generazione, è la quarta Unità del programma italo-francese FREMM (Fregata Europea Multi Missione) e la terza della Classe in versione “antisommergibile”. E’ stata varata il 29 marzo 2014 presso il cantiere di Riva Trigoso (GE) ed è stata consegnata alla Marina Militare il 28 aprile 2015.

“L’Unità – si legge nella scheda approntata dalla Marina Militare - risponde ai requisiti stealth che permettono di ridurre notevolmente la propria segnatura termica ed elettromagnetica. L’elevata automazione, sia del sistema di propulsione che di combattimento, ha consentito una riduzione dell’equipaggio, costituito da 168 militari; quasi la metà rispetto alle fregate di altre classi attualmente in servizio nella marina Militare. La polivalenza di nave Carabiniere è garantita anche dai sistemi d’arma in dotazione; tra tutti va ricordato il nuovo radar di scoperta aereo attivo MFRA integrato con il sistema missilistico antiaereo SAAM-ESD, costituito da una batteria di due lanciatori verticali Sylver A-50 capaci di alloggiare 16 missili tipo Aster. Per quanto attiene alla specifica funzione antisommergibile, oltre ai sistemi sonar a scafo comuni alla versione General Purpose (GP), l’Unità imbarca il sonar rimorchiato a profondità variabile (VDS), attivo a bassa frequenza, Thales 4249”.

“E’ importante avvisare la cittadinanza che occorre necessariamente dotarsi di documento di riconoscimento in corso di validità e che gli eventuali minori dovranno essere inderogabilmente accompagnati dai rispettivi genitori”, precisa l’assessore la Torre. Il luogo dove gli eventuali visitatori troveranno la navetta è quello del parcheggio dei Vigili del Fuoco, immediatamente fuori dal porto industriale, laddove le autorità svolgeranno i dovuti controlli di sicurezza che precederanno il tragitto e la visita alla nave ‘Carabiniere’.