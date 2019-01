Natale nei borghi: uno scatto di Candela in festa vince il contest ‘MeteOne’

Candela, Melfi e Lecce. Da queste città arrivano le foto vincitrici del contest fotografico “Natale nei Borghi”, luci e colori di Puglia e Basilicata. Il concorso, organizzato dall’associazione MeteOne, aveva l’obiettivo di esplorare, attraverso gli scatti di semplici appassionati o fotografi professionisti, i borghi più belli e caratteristici di Puglia e Basilicata addobbati per Natale.

Il contest ha ottenuto un grande successo di pubblico migliorando i numeri dello scorso anno: erano 92 le foto in gara (15 lucane e 77 pugliesi) che hanno ricevuto complessivamente migliaia di like e centinaia di condivisioni. Le votazioni, partite il 23 dicembre, si sono poi concluse con una settimana di ritardo, il 12 gennaio, a causa dell’ondata di gelo e neve che ha colpito le nostre regioni.

Il titolo di miglior foto pugliese è stato assegnato a Paolo Partipilo (904 “mi piace”) che ha immortalato il Natale in piazza a Candela, in provincia di Foggia. Lo scatto più bello della Basilicata, invece è quello della porta venosina di Melfi addobbata, realizzato da Graphic Revolution Melfi (1075 “mi piace”) che fa dunque doppietta, conquistando il titolo per la seconda volta consecutiva.

Il premio speciale, invece, è andato alla foto di Valentina Tara che ritraeva le decorazioni di Natale a Lecce: lo scatto ha ricevuto 6 punti dallo staff, superando le foto di Polignano di Luciana Giannuzzi (5 punti), Lecce di Laura Fanciulli (4 punti), Polignano di Pep Capo (4 punti) e Bari di Antonio Mileto (3 punti)

Ai vincitori saranno consegnati i premi griffati MeteOne. L’iniziativa, quest’anno sostenuta da due marchi di eccellenza pugliese di Altamura, la Gioielleria Carulli e la Tipografia Pecoraro, tornerà il prossimo anno e si preannuncia ancora più avvincente.