Natale di solidarietà con i cuori di cioccolato: “European campus” e fondazione Telethon insieme per la ricerca

Il Natale è tempo di solidarietà, di amore e di attenzione verso le persone meno fortunate. L' “European Campus”, Scuola Superiore di Primo e Secondo Grado privata ed Organismo di Ricerca Sociale autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Puglia, aderisce e prende parte attivamente all'iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Telethon “Cuori di cioccolato”, che si terrà in più di 3000 piazze italiane dal 15 al 22 Dicembre 2019. Nello specifico, gli studenti e le studentesse delle Scuole European Campus, direttamente autorizzati dalla Direzione Nazionale di Telethon, saranno impegnati nella vendita dei cuori di cioccolato realizzati in esclusiva da Caffarel, per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro le malattie genetiche. Per avere i cuori, disponibili nella versione fondente, al latte e al latte con granella al biscotto, si potrà fare una donazione di 12 euro o di 5 euro per la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente. Questo piccolo gesto contribuirà a sostenere la ricerca scientifica di eccellenza, al fine di trovare cure e terapie per chi, ogni giorno, vive con una malattia genetica rara. Gli studenti delle Scuole European Campus, nella veste di volontari Telethon, saranno in piazza le mattine del 18 Dicembre a San Severo (FG) davanti la sede scolastica in via Teresa Masselli n.2, del 19 Dicembre a Torremaggiore (FG) davanti la sede scolastica in via Ugo Foscolo n.19 e del 20 Dicembre a Foggia davanti la sede scolastica in via Trieste n.11. La vendita dei cuori proseguirà, comunque, presso i locali scolastici per tutto il periodo natalizio. Coloro che fossero interessati all'acquisto possono contattare i referenti delle sedi: dott. Gianmatteo Calabrese per la sede di Foggia, prof.ssa Marilù Calabrese per la sede di San Severo, ins. Michela Crudo per la sede di Torremaggiore o il collaboratore Sign. Leonardo Bocola.

