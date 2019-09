Foggia sogna il titolo di Miss Italia: 20 anni dopo Nazzaro, ci prova la 18enne Maria Campaniello

Miss Rocchetta Bellezza Puglia, con il numero 66 Maria Campaniello, questa sera ha l'occasione di riportare a Foggia la corona di Miss Italia, 20 anni dopo il successo di Manila Nazzaro.

18 anni, di Foggia, è alta 1.73, ha gli occhi azzurri e i capelli biondo scuro; studentessa al liceo scientifico, sul suo futuro ha già le idee chiare. Vorrebbe proseguire gli studi universitari alla facoltà di Economia e diventare una manager. Ama correre in mezzo alla natura per tenersi in forma. Per Maria, eroi sono i medici che fanno volontariato nei Paesi più poveri.

VOTA LA TUA MISS! DA TELEFONO FISSO: 894.424 - DA MOBILE: 475.475.0