Il pasticcere pugliese Ciro Chiazzolino protagonista di uno show cooking benefico a “Rieti cuore piccante”.

Il pasticcere Ciro Chiazzolino è stato protagonista di uno show cooking a “Rieti Cuore Piccante”, la manifestazione diventata uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno, punto di riferimento per appassionati, gourmet e semplici curiosi. Anche quest’anno teatro dell’8^ edizione della Fiera, svoltasi dal 29 agosto al 2 settembre, sono state le splendide piazze del centro storico di Rieti e le suggestive vie della città vestite a festa per celebrare uno dei protagonisti della tavola mondiale: il peperoncino. I cinque giorni hanno offerto convegni di qualità, mostre, appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini, degustazioni e show cooking. Questi ultimi sono nati da un progetto formativo-benefico ideato dalla chef designer Fabrizia Ventura per sostenere il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice. Protagonista dello show cooking andato in scena venerdì 31 agosto in piazza Cesare Battisti, è stato il pugliese Ciro Chiazzolino, pastry chef ambassador Perugina, specializzatosi nel 2011 frequentando il Corso di Pasticceria e Cioccolateria presso la Boscolo Academy con Ernst Knam. Ciro ha realizzato il cioccolatino al peperoncino utilizzando un fondente 51% Luisa, con all’interno crema Luisa sempre al 51%, e ha poi estratto a caldo capsaicina dal peperoncino. “Ho scelto un peperoncino calabrese, di Soverato, appartenente alla specie Capsicum annuum, perché ha la parte piccante ma rimane delicato, non copre il cioccolato con altri gusti o profumi intensi come invece accade con i peperoncini habanero”, spiega Ciro. Per l’occasione Ciro ha anche osato sperimentare “contaminando” con il peperoncino il Cioccolatino al Melograno, nato dalla collaborazione con Cantina La Marchesa e presentato in anteprima al Sigep 2018. È nato un prodotto interessante che unisce il gusto della gelée al Melograno, rivestita dalla sfoglia croccante di cioccolato fondente, a quello del peperoncino. E, dulcis in fundo, Ciro ha preparato i chupa chups di cioccolato fondente, con sferificazione al Melograno, decorati con il pistacchio. “Sono stato davvero felice di partecipare a ‘Rieti Cuore Piccante’, è stato un viaggio indimenticabile tra colori, profumi e sapori”, racconta Chiazzolino che aggiunge: “è stato bello vedere la grande collaborazione da parte di tutti e il sostegno al progetto, nato quest’anno, a favore dell’Istituto Alberghiero di Amatrice che dopo il terremoto del 2016 si è dovuto spostare a Rieti. Ringrazio l’amica e collega Fabrizia Ventura che mi ha invitato, ci siamo conosciuti al Gate & Guasto di Foggia qualche mese fa e si è creata da subito un’intesa professionale”.

