Il maestro Ciro Chiazzolino nominato Ambasciatore Doc Italy in Campidoglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono giorni gratificanti per il maestro pasticcere Ciro Chiazzolino in trasferta a Roma per partecipare a diversi eventi e raccogliere meritati successi. Oggi, martedì 21 maggio, il pastry chef pugliese ha ricevuto la nomina di Ambasciatore Doc Italy nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. «È una bella emozione ricevere questa onorificenza che mi motiva a continuare sulla strada intrapresa. In questi giorni trascorsi nella capitale ho avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti dell’eccellenza italiana nel mondo del food e non solo», dichiara Ciro che è stato anche tra i protagonisti della “Maratona delle Eccellenze” organizzata da A.N.D.I. (Associazione Nazionale Doc Italy) e svoltasi a Roma dal 19 al 21 maggio. Nella residenza storica di Palazzo Rospigliosi il pasticcere lucerino ha ricevuto l’investitura ufficiale di ambasciatore dell’eccellenza italiana Doc Italy; Ciro è il quarto pasticcere nominato in Italia, tra quelli scelti durante le edizioni precedenti ci sono anche Mauro Morandin e Dario Saltarelli. Tra le “opere” realizzate dal maestro Chiazzolino a Roma è degna di nota la “Primavera”, una torta-scultura che omaggia Botticelli e il Rinascimento, caratterizzata dalla morbidezza delle forme e dalla delicatezza dei movimenti, il cui nome è stato suggerito da Raffaella Severi, Senior Brand Manager Food di Nestlé Professional. Una creazione nata dalla mente di Ciro Chiazzolino, che per realizzarla ha utilizzato il cioccolato plastico di Vito Boccia, uno dei più grandi maestri pasticceri e cake designer. Sempre a Roma Ciro Chiazzolino ha presentato un nuovo dolce che si ispira alle tradizioni della sua città natale, Lucera, il cui nome è “copeta”. Ingredienti base sono le mandorle, lo zucchero e il miele, a cui Ciro ha aggiunto fichi e ciliegie, presentandolo sia in versione torrone che semifreddo. «Il nostro Paese è ricco di piccole ma grandi realtà - dall’arte all’agroalimentare, dalla moda all’artigianato, dalla cultura alla ricerca - capaci di promuovere l’Italia nel mondo. E di questo dobbiamo essere tutti fieri», dichiara Chiazzolino.

Gallery