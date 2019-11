I ragazzi de «Il Collegio 4» a Monte Sant’Angelo Ospiti al Centro Gargano

Sabato 7 dicembre, ore 17.30: dopo il grande successo di ascolti su Rai2, i ragazzi protagonisti de "Il Collegio 4", incontrano i fan con un esclusivo Meet&Greet.

I ragazzi del fortunato docu-reality show «Il Collegio 4», approdano al Centro Commerciale Gargano per un esclusivo Meet&Greet con i loro adorati fan che potranno salire sul palco e conoscerli più da vicino.

“Il Collegio”, giunto alla sua quarta edizione, ha avuto un grande successo di pubblico sia tra i giovanissimi che tra gli adulti, che si rivedono ragazzi dietro ai banchi di scuola. Il format racconta di un gruppo di adolescenti, tutti dai 13 ai 17 anni, catapultati in un collegio anni ’60, il Celana di Caprino Bergamasco, dove vigono ferree regole disciplinari. I professori non sono certo quelli moderni, ma hanno lo stampo dei docenti che insegnavano 50 anni fa, con lo stesso stile educativo in voga a quel tempo.

Al termine del Meet&greet, tutti i fan in possesso del Fanbook o dei 10 pacchetti di figurine potranno partecipare all’Instant Win per incontrarli in privato subito dopo l’evento.