Montepeloso secondo con la ‘Signor Pietro’, la pizza al grano saraceno dedicata al padre scomparso

Francesco Montepeloso, pizzaiolo di Lucera, si è classificato secondo al campionato italiano organizzato dall’associazione pizzaioli professionisti che si è svolto nei giorni scorsi presso la Fiera di Foggia all’interno della manifestazione ‘Gate & Gusto’.

Nella categoria ‘Alternativa’, la ‘Signor Pietro’, pizza al grano saraceno dedicata al padre scomparso un anno fa, ha convinto i giudici e a regalato il podio a Montepeloso, il quale, al termine della premiazione, ha confessato il suo sogno irrealizzabile: “Avrei desiderato che fosse stato presente anche mio padre, avrei voluto ricevere da lui una sua pacca sulle spalle e un ‘bravo’, per me sarebbe stata davvero quella la mia vittoria”

Francesco non è un nuovo al secondo gradino del podio. Nel giugno 2017, a Bisceglie, ha ottenuto lo stesso piazzamento nella categoria ‘Pizza dessert’ (al cioccolato fondente extra). “Ringrazio i miei amici e la mia famiglia per avermi sostenuto e per creduto in me. Ai miei colleghi dico di non demordere mai, ma di crederci sempre fino in fondo, perché solo così si può alzare una coppa”.