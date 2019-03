Forma e sostanza, le nuove frontiere del digital marketing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Giovedì 4 aprile, dalle 18.00 alle 20.00, presso i Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo, primo appuntamento di “Forma e Sostanza”, il corso pensato da InnovAttiva e MooLab per acquisire gli strumenti di un digital marketing efficace. Forma e Sostanza è dedicato a imprenditori, manager culturali, web marketing manager e social media manager. Il corso sarà sviluppato in maniera inedita, coniugando l’importanza del graphic design alle più performanti strategie di digital marketing per sviluppare una comunicazione efficace, in grado di generare interesse e coinvolgimento. Superata la dicotomia online-offline, anche la distanza tra forma e sostanza si fa sempre più corta: il design grafico è il primo, significativo contenuto con il quale ci relazioniamo con i nostri fan, follower o clienti. Un design grafico accattivante ha il compito di esaltare i messaggi che un brand invia ai suoi fan. In ogni fase del customer journey, la comunicazione deve usare strategicamente forma e sostanza per entrare in sintonia con il proprio pubblico e accompagnarlo alle soluzioni proposte. Il corso si svilupperà su 4 appuntamenti settimanali della durata di due ore, ma potrà esser fruito anche on demand, in modalità full immersion, online o direttamente in azienda. A tenere il corso Toni Augello e Donato Turano. Founder della web school InnovAttiva, docente di digital storytelling presso Dot Academy di Milano e ITS Turismo e Agroalimentare di Puglia, Toni Augello è blogger e scrittore. Social media manager per Puglia Expò e digital strategist di Colto e Mangiato, collabora con News and Coffee e Amazing Puglia. Donato Turano è artista per vocazione e designer per necessità. Direttore artistico di Soulville Records e co-founder di MooLab-Artigiani Digitali, è un professionista delle arti audiovisive. Ha all’attivo oltre 100 siti web e, in qualità di illustratore e art director, ha collaborato con agenzie pubblicitarie di Milano, Roma e Torino. Early bird ticket entro il 31 marzo. Info e adesioni al 366.9404991 – 392.0858181 www.InnovAttiva.com