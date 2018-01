Spettacoli dal vivo, 395mila euro a Foggia: funziona la collaborazione tra Comune e associazioni

L'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), costituita dal Comune di Foggia e dalle associazioni culturali foggiane ‘Amici della Musica’, ‘Musica Civica’, ‘Spazio Musica’ e ‘Festival Monti Dauni’, si è aggiudicata il finanziamento reso disponibile dall'"Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche" della Regione Puglia. Sulla base del progetto presentato, denominato ‘Daunia Arte Musica Anima’ e riferito al triennio dal 2017 al 2019, il gruppo di istituzioni foggiane riceverà 394.200 euro.

L'A.T.S., che vede come capofila il Comune di Foggia, è stata costituita per creare un coordinamento di forze culturali pubbliche e private che garantissero competenza organizzativa e artistica nonché capillarità della proposta culturale su tutto il territorio provinciale. Il progetto presentato in Regione punta a dare continuità ed organicitá alla proposta e alla offerta culturale, a Foggia come nelle città della Capitanata interessate dalle iniziative culturali proposte anno dopo anno dalle associazioni. Il finanziamento servirà a coprire parte delle spese sostenute lo scorso anno nel capoluogo per la stagione lirica e negli altri centri per i festival musicali tradizionalmente organizzati dalle associazioni coinvolte. Stesso impiego per gli anni 2018 e 2019.

Ha dichiarato il sindaco Landella: "Siamo molto soddisfatti dall'obiettivo raggiunto. Il riconoscimento della commissione regionale premia la qualità dell'offerta ma è anche un attestato della competenza delle istituzioni proponenti. Un successo, tra l'altro, che conferma la validità della strategia di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e l'associazionismo privato, che da sempre stiamo attuando per ampliare e rafforzare la nostra offerta culturale sul territorio".