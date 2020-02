Finisce l'avventura dei Musicomio, la band lanciata da Pio e Amedeo si scioglie: "Termina il nostro viaggio di musica ed emozioni"

Dopo cinque anni la band foggiana dei Musicomio si scioglie. Ad annunciare la fine dell'avventura di Mario, Miriana e Checco, è la band stessa con un lungo post sulla pagina Facebook: "In questo ultimo periodo qualcuno ci ha chiesto il perché della nostra assenza sui social e quando avremmo pubblicato nuovi brani.

Ogni storia, anche quelle fatte di veri per sempre, sono destinate a tramontare e non ha fatto eccezione nemmeno quella dei "Musicomio", quella di 3 ragazzi come voi che ci hanno provato e che dopo tante peripezie qualche volta ce l'hanno anche fatta. Finisce qui questo viaggio fatto di canzoni alle quali una parte d'Italia, da nord a sud, ha regalato sorrisi ed emozioni.

Finisce una storia che abbiamo raccontato, suonato e cantanto ovunque, grazie ai nostri cari amici

Pio e Amedeo, grazie ai quali abbiamo vissuto esperienze incredibili e irreplicabili. da RTL 102.5 con amici artisti famosissimi a Mediaset con Emigratis, da posti meravigliosi come il Forum d'Assago di Milano, il teatro antico di Taormina, l'Arena di Verona alle città come Londra, Cracovia, Kiev e molte altre facendo "il giro del mondo" per davvero.

In questi 5 anni abbiamo attraversato l'Italia in lungo e largo e molti di voi li abbiamo conosciuti e qualcuno è diventato nostro amico e la conseguenza naturale di tutto ció è il sentimento della riconoscenza nei confronti di tutti voi che ci avete sempre sostenuto, nei confronti del nostro dono naturale, nei confronti di chi questa storia l'ha creata molto prima di noi.

Prenderemo strade diverse ma tutte con un minimo comun denominatore, la musica, e porteremo avanti le nostre personali idee e avventure artistiche, ognuno con la propria faccia, con la propria anima e con le proprie canzoni e, come sempre, sarete i primi a sapere tutto.

La cosa sicura è che la musica va al di là degli autori e degli interpreti. Ci piace pensare che quello che ciascuno di noi farà come solista verrà ancora una volta premiato dal vostro entusiasmo e dalla vostra attenzione così come ci piacerebbe sapere che, speriamo per molti di voi, i Musicomio restino per sempre un bel ricordo.